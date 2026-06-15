Nuevo Congreso se perfila sin mayorías y obligará a formar alianzas entre bancadas

La ONPE culminó el conteo de votos para la elección parlamentaria y confirmó la distribución de escaños en las cámaras de Diputados y Senadores. Ninguna agrupación política alcanzó mayoría absoluta, por lo que será necesario construir alianzas para impulsar iniciativas legislativas.

Según los resultados oficiales, Fuerza Popular obtuvo 41 diputados y 22 senadores, mientras que Juntos por el Perú logró 32 diputados y 14 senadores. También destacan Renovación Popular con 15 diputados y 8 senadores, Buen Gobierno con 18 diputados y 7 senadores, Obras con 14 diputados y 5 senadores, y Ahora Nación con 10 diputados y 4 senadores.

En este nuevo escenario político, dirigentes de Fuerza Popular ya habrían iniciado coordinaciones con representantes de Renovación Popular. Por su parte, Juntos por el Perú buscaría mantener su alianza con Obras y Ahora Nación para fortalecer su presencia en ambas cámaras.

Analistas consideran que los partidos deberán priorizar el diálogo y los acuerdos frente a desafíos urgentes que afrontará el país, como los posibles efectos del fenómeno El Niño Global. A partir del 28 de julio se podrá observar cómo se consolidan las alianzas y el desempeño del nuevo Congreso durante el próximo quinquenio.