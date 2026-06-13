Congresistas responsabilizan a candidato Roberto Sánchez por protestas en el Centro de Lima

Tras los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en los que Keiko Fujimori superaba a Roberto Sánchez, el candidato de Juntos por el Perú cuestionó las cifras y llamó a sus simpatizantes a movilizarse.

Mediante sus redes sociales pidió defender el voto; tras esta solicitud, sus seguidores se organizaron para venir a la capital y realizar una movilización denominada “La toma de Lima”, lo que preocupa a muchos ciudadanos.

HECHOS DE VIOLENCIA

Temen que se registren hechos de violencia; al igual que los vecinos y comerciantes del Centro de Lima, los congresistas se mostraron preocupados y responsabilizaron a Sánchez Palomino por las consecuencias de esta marcha.

Pero también hubo legisladores que defendieron el derecho a la protesta, y que los simpatizantes de Juntos por el Perú tienen derecho a manifestarse, pues buscan defender el voto y que haya transparencia en el conteo.