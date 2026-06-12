Jurado Electoral rechaza a Juntos por el Perú pedido de nulidad de más de 1.700 mesas

El pedido de nulidad de 1.751 mesas de sufragio presentado por Juntos por el Perú (JP) sufrió un primer revés luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) lo declarara improcedente. El abogado y experto en temas electorales José Manuel Villalobos explicó que la solicitud no cumplió con uno de los requisitos indispensables establecidos por la normativa electoral y precisó cuáles serán los siguientes pasos para resolver las actas observadas que aún forman parte del proceso.

Villalobos detalló que la agrupación política presentó un recurso para anular 1.751 mesas de votación, principalmente en Lima, además de un segundo pedido relacionado con cerca de 600 mesas en el extranjero. Sin embargo, indicó que el Jurado Electoral Especial rechazó el primer recurso debido a la ausencia del pago correspondiente. “El jurado lo que dice es que ellos han verificado y que en los anexos no figura ni siquiera un pago, o sea, no hay ni un pago”, explicó.

El especialista recordó que la ley permite solicitar la nulidad de una mesa hasta tres días después de realizada la elección, siempre que existan pruebas de irregularidades graves. “Cuando tú alegas algo, solicitas algo, tienes que presentar la prueba”, afirmó. Asimismo, precisó que las causales de nulidad incluyen fraude, cohecho, instalación irregular de la mesa o la participación de personas que no debían votar en ella.

Villalobos también advirtió que varias de las mesas cuestionadas por Juntos por el Perú tendrían actas firmadas por sus propios personeros, lo que podría debilitar aún más cualquier reclamo posterior. “Eso significa que el personero ya convalidó toda la votación en esa mesa y, por lo tanto, no procedería una impugnación”, sostuvo al explicar los criterios que suelen aplicar los organismos electorales en este tipo de casos.

Respecto a las más de 1.600 actas observadas que aún deben resolverse, el experto aclaró que no todas corresponden a impugnaciones. Según explicó, muchas contienen errores materiales, inconsistencias numéricas, datos incompletos o votos impugnados que deben ser revisados por los Jurados Electorales Especiales. “La idea es que no se pierdan los votos, que hasta el último se puedan volver a contar”, remarcó al destacar los cambios normativos que permiten conservar los votos válidos incluso cuando existen observaciones.

EL DEBATE SOBRE LA VELOCIDAD DE LOS RESULTADOS ELECTORALES

Durante la entrevista, Villalobos también planteó la necesidad de impulsar reformas para modernizar el sistema electoral peruano y reducir los tiempos de espera en la entrega de resultados. “Es inaudito que en la era de las tecnologías tengamos que esperar tanto para conocer nuestros resultados”, señaló al comparar la experiencia peruana con procesos electorales realizados recientemente en otros países de la región.

El especialista explicó que países como Colombia cuentan con mecanismos de transmisión preliminar de resultados que permiten conocer tendencias oficiales pocas horas después del cierre de las mesas. En ese sentido, consideró que el Perú debería abrir un debate para implementar herramientas tecnológicas que agilicen el conteo sin afectar la transparencia ni la seguridad del proceso electoral.