Presidente Balcázar pide permiso para viajar al Vaticano

El posible viaje del presidente José María Balcázar al Vaticano para entregar una invitación oficial al papa León XIV ha generado un debate entre las diferentes bancadas del Congreso, debido a que el mandatario requiere autorización parlamentaria para ausentarse del país.

El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, señaló que su bancada aún evaluará la solicitud, aunque manifestó que, a título personal, no está de acuerdo con autorizar el viaje. Indicó que esperará la posición oficial de su grupo político antes de emitir un pronunciamiento definitivo.

Por su parte, el legislador Flavio Cruz, de Perú Libre, expresó su respaldo a la iniciativa y sostuvo que el presidente representa al país en este tipo de actos protocolares. Además, consideró que el Perú es una nación mayoritariamente católica y que corresponde otorgar el permiso para la visita.

AVANZA PAÍS EN CONTRA

En tanto, el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, se mostró en contra de la salida del mandatario al considerar que el país atraviesa un momento político complejo. A su juicio, el presidente debería concentrar sus esfuerzos en el proceso de transición de gobierno y en la transferencia de mando a la próxima autoridad elegida.