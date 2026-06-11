Keiko Fujimori responde por pedido de JP para anular actas

Keiko Fujimori se refirió al pedido de nulidad de actas presentado por Juntos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sostuvo que, a criterio de su organización política, no existen fundamentos para dejar sin efecto dichos documentos. Sin embargo, señaló que la agrupación de su contendor está en su derecho de recurrir a los mecanismos legales establecidos.

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, informó que Juntos por el Perú habría solicitado la anulación de aproximadamente 1 700 actas a nivel nacional y otras 600 correspondientes al voto en el extranjero. Asimismo, indicó que el equipo legal de su partido ya evalúa la estrategia para responder a estos recursos.

Dyer cuestionó que las actas observadas hayan sido suscritas por los propios personeros de la agrupación rival e incluso incluyan mesas en las que ese partido obtuvo resultados favorables. En ese sentido, consideró que los pedidos carecen de sustento legal, aunque precisó que respetan el derecho de presentar las impugnaciones.

SE MANTIENE LA VENTAJA

Fuerza Popular aseguró que el proceso electoral se ha desarrollado con normalidad y expresó confianza en que las autoridades resolverán los recursos conforme a ley. De acuerdo con el último reporte de la ONPE, con el 98.241 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori registra el 50.002 % de los votos, mientras que Roberto Sánchez alcanza el 49.998 %.