Critican convocatoria a la “Toma de Lima” y piden respetar el resultado electoral y el voto ciudadano

Diversas voces políticas expresaron su rechazo a la convocatoria de una denominada “Toma de Lima”, al considerar que el proceso electoral aún no ha concluido y que corresponde esperar los resultados oficiales.

Los cuestionamientos surgieron mientras Keiko Fujimori logró reducir la distancia con Roberto Sánchez e incluso tomar ventaja en el conteo preliminar, según los últimos reportes difundidos durante la jornada.

Especialistas y representantes políticos señalaron que cualquier discrepancia debe canalizarse a través de las instituciones electorales, respetando el trabajo de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones.

Asimismo, hicieron un llamado a respetar la voluntad popular expresada en las urnas y a evitar acciones que puedan generar tensión mientras culmina el procesamiento de las actas pendientes.