Keiko Fujimori sobre ligera ventaja en conteo de votos: “Vamos a esperar el resultado final”

Keiko Fujimori tomó con cautela la ligera ventaja que registra en el conteo de votos frente a su contendor Roberto Sánchez. La candidata presidencial señaló que aún es necesario esperar el resultado definitivo del escrutinio que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La lideresa de Fuerza Popular afirmó que recibe las cifras con serenidad y destacó la importancia de respetar el desarrollo del proceso electoral. Asimismo, pidió a los personeros de su agrupación política mantenerse vigilantes para defender cada uno de los votos obtenidos.

Consultada sobre las recientes declaraciones de Roberto Sánchez, quien deslizó la posibilidad de un presunto fraude, Fujimori evitó pronunciarse y prefirió mantener una postura de prudencia mientras avanza el conteo oficial.

LLAMADO A LA CALMA

En relación con los anuncios de protestas y posibles paralizaciones, la candidata hizo un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a esperar los resultados finales que emita la ONPE. Mientras tanto, la población continúa siguiendo de cerca el desarrollo del conteo de votos.