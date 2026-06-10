Luis Dyer pide calma ante ajustado conteo electoral y estima que actas observadas podrían resolverse en dos semanas

Mientras continúa el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial, el jefe nacional de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, hizo un llamado a la tranquilidad y aseguró que todavía existen miles de votos pendientes de procesamiento, tanto en el país como en el extranjero. Según indicó, la ciudadanía debe comprender que el proceso electoral aún no ha concluido y que los resultados finales dependerán de la resolución de actas observadas y la llegada de documentación electoral desde distintos puntos del mundo.

“Lo vemos con mucha tranquilidad, eso es lo que pedimos mucho a la población”, afirmó Dyer durante una entrevista televisiva. El representante de Fuerza Popular explicó que actualmente existen dos grupos importantes de actas pendientes: aquellas provenientes de localidades alejadas del territorio nacional y las correspondientes a los peruanos residentes en el extranjero, cuyo traslado requiere protocolos diplomáticos especiales.

El dirigente destacó además el trabajo realizado por los personeros de Fuerza Popular durante la jornada electoral. Según detalló, la organización logró movilizar alrededor de 90 mil personeros y recopilar más de 82 mil actas a nivel nacional. “Lo más importante es que recuperamos 82 mil actas. A eso queríamos llegar”, sostuvo al remarcar la importancia de contar con documentación propia para contrastar los resultados oficiales.

Dyer también se refirió al monitoreo paralelo que realiza su agrupación para verificar la información procesada por la ONPE. En ese sentido, indicó que hasta el momento se han revisado cerca de 47 mil actas y que las inconsistencias encontradas han sido mínimas. “Vamos procesando 47 mil actas y hemos encontrado básicamente 11 errores de sumatoria. En un punto de vista estadístico es un error muy bajo”, señaló.

Respecto a las denominadas mesas 900 mil, que fueron motivo de debate durante la primera vuelta, aseguró que Fuerza Popular logró cubrir el 93% de estas mesas con personeros propios. Según explicó, el comportamiento electoral observado en dichos lugares fue similar al registrado en la primera vuelta y no se detectaron situaciones irregulares durante el proceso de votación o escrutinio.

FUERZA POPULAR ESPERA RESOLUCIÓN DE MÁS DE 1,600 ACTAS OBSERVADAS

Uno de los puntos más importantes abordados por Dyer fue el tratamiento de las actas observadas. El jefe de personeros precisó que actualmente existen más de 1,600 actas pendientes de revisión por parte de los Jurados Electorales Especiales y estimó que el proceso podría prolongarse por varias semanas. “Creemos que resolver estas 1,600 actas podría tomar de repente unas dos semanas, pero eso va a depender siempre de cada Jurado Electoral Especial”, explicó.

Finalmente, Dyer reflexionó sobre el escenario político que enfrentará quien resulte ganador de la elección presidencial y señaló que el principal desafío será reducir la polarización. “La responsabilidad es enorme. Hay que realmente unir al país y dejar el odio al costado. Ya no estamos hablando de qué equipo o qué partido somos. Estamos hablando de nuestro país, el Perú”, manifestó, en medio de una de las contiendas electorales más reñidas de los últimos años.