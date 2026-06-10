Elecciones 2026: hoy llegan las últimas actas del extranjero para completar el cómputo oficial

Las actas electorales provenientes del extranjero arribarán este miércoles al país como parte del cronograma establecido para el procesamiento de votos de la segunda vuelta presidencial. El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, informó que las actas que no presenten observaciones serán incorporadas de inmediato al cómputo oficial, mientras que aquellas con inconsistencias serán remitidas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para su respectiva revisión.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que el repliegue de actas y cédulas de sufragio de 60 circunscripciones del exterior se desarrolla bajo un estricto protocolo de cadena de custodia. El material electoral será trasladado con escolta de funcionarios del Servicio Diplomático y entregado directamente a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Lima Centro 1.

Entre las ciudades desde donde se espera el arribo del material electoral figuran Washington D.C., Atlanta, Nueva York, Londres, Ginebra, Bruselas, Singapur y El Cairo. Asimismo, para este miércoles se prevé la llegada de las últimas actas provenientes de oficinas consulares ubicadas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar, que participaron únicamente en la segunda vuelta debido al contexto bélico.

ACTIVARÁN PROTOCOLO

Durante los últimos días ya arribaron cargamentos procedentes de diversos países de América, Europa y África. El embajador Pedro Braun estimó que las actas pendientes llegarán al Perú alrededor de las 8:00 de la noche, tras lo cual se activará el protocolo correspondiente para su entrega a la ONPE y su incorporación al proceso oficial de escrutinio.