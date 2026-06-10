Equipo de Fuerza Popular continúa monitoreo de votos mientras avanza el conteo electoral

El equipo de Fuerza Popular continúa supervisando el avance del conteo oficial de votos de la ONPE. Desde su vivienda en San Borja, Keiko Fujimori sigue atentamente la actualización de resultados junto a miembros de su agrupación política.

La candidata presidencial señaló que mantiene expectativas sobre el impacto que podrían tener los votos provenientes del extranjero y las actas observadas, las cuales, según indicó, se concentran mayoritariamente en zonas donde su partido cuenta con importante respaldo electoral.

Fujimori reiteró que el margen entre ambos candidatos sigue siendo muy estrecho y consideró prematuro proclamar un ganador. Además, destacó la importancia de esperar los resultados oficiales de los organismos electorales.

Desde el día de la elección, la lideresa de Fuerza Popular ha sostenido reuniones con su jefe de personeros, Luis Dyer, así como con integrantes de su equipo técnico, dirigentes y simpatizantes, mientras continúa el seguimiento permanente del proceso electoral.