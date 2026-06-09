Keiko Fujimori pide esperar con prudencia los resultados electorales

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó su confianza en que los votos provenientes del extranjero y las actas observadas puedan revertir la ajustada diferencia que mantiene con Roberto Sánchez en la segunda vuelta electoral. No obstante, pidió prudencia y señaló que todavía es prematuro declarar a un ganador.

Fujimori indicó que, según los análisis realizados por especialistas y miembros de su equipo, existe "mucha esperanza" debido a que gran parte de las actas pendientes corresponden a Lima, una región donde obtuvo un importante respaldo electoral. Asimismo, consideró que esperar el resultado oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la posición "lógica y responsable".

La lideresa de Fuerza Popular también destacó que los conteos rápidos difundidos por las encuestadoras se elaboraron sobre una muestra reducida de actas, por lo que insistió en esperar el avance del escrutinio. Además, saludó el tono más moderado mostrado por su contendor, Roberto Sánchez, y remarcó la necesidad de construir consensos frente a una elección marcada por la polarización.

ASÍ VAN LOS RESULTADOS

De acuerdo con el último reporte oficial de la ONPE, con el 96.333% de las actas procesadas, Roberto Sánchez registra 8947,213 votos (50,121%), mientras que Keiko Fujimori alcanza 8904,155 votos sufragios (49,879%), una diferencia de apenas 24 mil votos. Aún quedan 3.852 actas pendientes de incorporación, por lo que el resultado definitivo continúa abierto y la proclamación oficial del próximo presidente se realizará tras la culminación del proceso electoral.