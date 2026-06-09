¿Cuál es el procedimiento para las actas observadas? José Tello lo explica

José Tello, especialista en derecho electoral, explicó el procedimiento que seguirán las actas observadas durante el proceso de escrutinio de la segunda vuelta presidencial. Indicó que estos documentos deberán ser remitidos a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su respectiva evaluación.

Según detalló, las autoridades electorales realizarán un cotejo de la información contenida en las actas con el fin de verificar y resolver las observaciones detectadas. Solo después de ese procedimiento podrán ser incorporadas al conteo oficial de votos.

"Estas actas no se cuentan hasta que se levante la observación", sostuvo Tello, quien precisó que el objetivo es garantizar la transparencia y la legalidad del proceso electoral antes de validar los resultados.

¿ACTAS PODRÁN SER ANULADAS?

Asimismo, el especialista señaló que, en caso de que las observaciones no puedan ser resueltas, las actas podrían ser anuladas. Agregó que será necesario conocer el número exacto de actas observadas para determinar si estas tienen la capacidad de influir en el resultado final de la elección.