Keiko Fujimori se muestra optimista mientras avanza el conteo de votos

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, permaneció durante varias horas en su local partidario supervisando el avance del conteo de votos de la segunda vuelta electoral. Al retirarse del lugar, manifestó sentirse tranquila y confiada respecto a los resultados del proceso.

"Estoy optimista y con mucha fe", expresó la lideresa de Fuerza Popular, quien además señaló que el diálogo deberá prevalecer durante los próximos cinco años para enfrentar los principales problemas que afectan al país. En ese sentido, indicó que buscará impulsar una agenda de consenso.

Asimismo, Fujimori hizo un llamado a los personeros de su agrupación política para que continúen vigilando el desarrollo del proceso electoral y el seguimiento de las actas, con el objetivo de garantizar la transparencia del escrutinio.

RESPETARÁ LOS RESULTADOS

Finalmente, la candidata reiteró que respetará los resultados oficiales de las elecciones, independientemente de quién resulte ganador, en referencia a su contendor Roberto Sánchez, y destacó la importancia de mantener la estabilidad y el respeto por la voluntad popular.