Especialistas analizan desafíos del próximo presidente tras las elecciones

La segunda vuelta electoral volvió a evidenciar una marcada polarización en el país, reflejada en diferencias políticas, geográficas y sociales entre diversos sectores de la población.

Analistas señalaron que el próximo presidente deberá afrontar el reto de gobernar en un escenario de división, donde una parte importante de los ciudadanos no se siente representada por las decisiones del sistema político ni por los resultados electorales.

CIFRAS

Según datos de Ipsos, Keiko Fujimori obtuvo una mayor preferencia en siete regiones, incluida Lima Metropolitana, mientras que Roberto Sánchez logró imponerse en 17 regiones, especialmente en el sur del país.

Para los especialistas, el principal desafío de quien asuma la Presidencia será promover un discurso de unidad nacional y construir consensos que permitan reducir las brechas políticas y sociales existentes.

Asimismo, coincidieron en que el diálogo y la búsqueda de acuerdos serán fundamentales para enfrentar la polarización y atender las demandas de los distintos sectores de la población.