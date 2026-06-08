Fuerza Popular reporta 18 incidencias con cédulas marcadas durante la segunda vuelta electoral

Durante una conferencia de prensa, Luis Dyer, jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular, agradeció la participación de más de 90 mil delegados que supervisaron la jornada electoral del domingo y aseguró que el partido se encuentra monitoreando el proceso de escrutinio mediante la recuperación de las actas físicas.

El representante de Fuerza Popular indicó que la mayoría de los casos de cédulas marcadas fueron detectados en Lima, aunque también se registraron incidentes en San Martín, Huancavelica y Puno. Precisó que las irregularidades fueron denunciadas ante las autoridades competentes y que, en la mayoría de los casos, las cédulas observadas fueron reemplazadas conforme a la normativa electoral.

Asimismo, informó que, al momento de la conferencia, la ONPE había procesado el 93.6% de las actas electorales, mientras que aún quedaban más de 5,800 actas pendientes de procesamiento. De las actas observadas, el 65% corresponde a Lima y Callao, y el 35% al resto del país.

Dayer señaló que Fuerza Popular realiza un escrutinio paralelo con las actas que viene recopilando y sostuvo que las actas observadas serán revisadas por los Jurados Electorales Especiales como parte del procedimiento establecido.