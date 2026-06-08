Keiko Fujimori pide esperar resultados oficiales: "Tengo mucha fe"

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció este lunes en medio del ajustado escenario electoral reflejado por los primeros resultados de la segunda vuelta. Antes de dirigirse a su local de campaña en San Isidro, Fujimori pidió prudencia y señaló que será necesario esperar el conteo oficial de votos para conocer el resultado definitivo de la elección.

"Tenemos que esperar hasta el final. Cada acta va a ser muy importante, entonces creo que lo que corresponde es esperar. Vamos a tener que esperar y respetar los resultados, sea cual sea el ganador", declaró ante la prensa.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD

La lideresa de Fuerza Popular también transmitió un mensaje de tranquilidad frente a la estrecha diferencia registrada en los primeros reportes. Asimismo, destacó la importancia del diálogo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso.

Sus declaraciones se producen mientras los organismos electorales continúan con el procesamiento de actas a nivel nacional y en el extranjero, en una jornada marcada por la expectativa sobre el resultado final de la segunda vuelta presidencial.