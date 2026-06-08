Enrique Castillo analiza conteo de la ONPE en segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Luego de realizarse la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el analista político Enrique Castillo compartió su opinión sobre el conteo de votos que viene realizando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, el especialista sostuvo que la diferencia entre el ganador y el candidato derrotado sería mínima, por lo que ambos aspirantes pelearían “voto a voto” en el conteo de actas. Además, consideró que Fujimori Higuchi no habría aprovechado el tiempo disponible para realizar una campaña más intensa de cara a la segunda vuelta.

“Voto a voto va a contar (…) Una candidata, Keiko, ya sabía que estaba en segunda vuelta, mientras que otro candidato estaba peleando con López Aliaga para conocer quién pasaba. Hubo tres semanas en las que ella pudo haber hecho una campaña fuerte (…) Le dedicó pocos viajes a los lugares donde había ganado”, señaló Castillo.

POSICIÓN DE ROBERTO SÁNCHEZ SOBRE ANTAURO

Al ser consultado sobre el papel que podría jugar Antauro Humala en un eventual gobierno de Roberto Sánchez, Enrique Castillo aseguró que el candidato de Juntos por el Perú (JP) podría terminar enfrentado con el etnocacerista.

“Roberto Sánchez va a terminar peleando con Antauro Humala, quien es parte de los políticos que la población no toma en serio”, manifestó el analista político.

Finalmente, el analista político aseguró que Sánchez Palomino ha sido un beneficiado la economía ilícita que se registra en el Perú. "Ha sido Roberto Sánchez. No solamente por la relación la minería ilegal, sino que ha representado a un sector informal e ilegal".