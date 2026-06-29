ONPE al 100%: Keiko Fujimori es presidenta electa del Perú con el 50,135 % de los votos

ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 29 DE JUNIO
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo oficial de las elecciones presidenciales, en el que Keiko Fujimori obtuvo la mayor votación por lo tanto se convierte en la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. El proceso queda ahora pendiente de la proclamación oficial de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones.
De acuerdo con el cómputo final de la ONPE, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9'223,396 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, alcanzó 9'173,755 votos.
03:10 pm
ONPE al 100%
Keiko Fujimori: 50.135%
Roberto Sánchez: 49.865%
Fujimori supera a Sánchez por 49,641 votosERROR: Invalid media (1)
13:45 pm
ONPE al 99.999%
Keiko Fujimori: 50.135%
Roberto Sánchez: 49.865%
Fujimori supera a Sánchez por 49,568 votos
11:20 am
ONPE al 99.992%
Keiko Fujimori: 50.134%
Roberto Sánchez: 49.866%
Fujimori supera a Sánchez por 49,342 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 28 DE JUNIO
14:58 pm
ONPE al 99.990%
Keiko Fujimori: 50.134%
Roberto Sánchez: 49.866%
Fujimori supera a Sánchez por 49,312 votos
12:36 pm
ONPE al 99.989%
Keiko Fujimori: 50.134%
Roberto Sánchez: 49.866%
Fujimori supera a Sánchez por 49,191 votos
09:40 am
ONPE al 99.988%
Keiko Fujimori: 50.134%
Roberto Sánchez: 49.866%
Fujimori supera a Sánchez por 49,173 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 27 DE JUNIO
15:44 pm
ONPE al 99.977%
Keiko Fujimori: 50.132%
Roberto Sánchez: 49.868%
Fujimori supera a Sánchez por 48,487 votos
12:16 pm
ONPE al 99.976%
Keiko Fujimori: 50.132%
Roberto Sánchez: 49.868%
Fujimori supera a Sánchez por 48,626 votos
08:34 am
ONPE al 99.975%
Keiko Fujimori: 50.132%
Roberto Sánchez: 49.868%
Fujimori supera a Sánchez por 48,573 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 26 DE JUNIO
05:56 am
ONPE al 99.880%
Keiko Fujimori: 50.121%
Roberto Sánchez: 49.879%
Fujimori supera a Sánchez por 44,588 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 25 DE JUNIO
06:30 am
ONPE al 99.877%
Keiko Fujimori: 50.121%
Roberto Sánchez: 49.879%
Fujimori supera a Sánchez por 44,453 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MIÉRCOLES 24 DE JUNIO
02:15 pm
ONPE al 99.870%
Keiko Fujimori: 50.118%
Roberto Sánchez: 49.882%
Fujimori supera a Sánchez por 44,109 votos
06:50 am
ONPE al 99.859%
Keiko Fujimori: 50.118%
Roberto Sánchez: 49.882%
Fujimori supera a Sánchez por 43,386 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MARTES 23 DE JUNIO
02:32 pm
ONPE al 99.732%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
Fujimori supera a Sánchez por 40,805 votos
12:45 pm
ONPE al 99.727%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
Fujimori supera a Sánchez por 40,593 votos
05:39 am
ONPE al 99.716%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
Fujimori supera a Sánchez por 40,600 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 22 DE JUNIO
10:25 am
ONPE al 99.691%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
Fujimori supera a Sánchez por 40,818 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 21 DE JUNIO
7:20 am
ONPE al 99.688%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
Fujimori supera a Sánchez por 40,700 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 20 DE JUNIO
11:25 pm
ONPE al 99.688%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
03:41 pm
ONPE al 99.662%
Keiko Fujimori: 50.114%
Roberto Sánchez: 49.886%
- Fujimori supera a Sánchez por 41,791 votos
01:50 pm
ONPE al 99.653%
Keiko Fujimori: 50.114%
Roberto Sánchez: 49.886%
- Fujimori supera a Sánchez por 41,779 votos
11:20 pm
ONPE al 99.632%
Keiko Fujimori: 50.113%
Roberto Sánchez: 49.887%
- Fujimori supera a Sánchez por 41,374 votos
08:19 pm
ONPE al 99.627%
Keiko Fujimori: 50.113%
Roberto Sánchez: 49.887%
- Fujimori supera a Sánchez por 41,565 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 19 DE JUNIO
12:24 pm
ONPE al 99.515%
Keiko Fujimori: 50.117%
Roberto Sánchez: 49.883%
- Fujimori supera a Sánchez por 42,996 votos
05:44 pm
ONPE al 99.506%
Keiko Fujimori: 50.120%
Roberto Sánchez: 49.880%
- Fujimori supera a Sánchez por 44,101 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 18 DE JUNIO
10:40 pm
ONPE al 99.465%
Keiko Fujimori: 50.117%
Roberto Sánchez: 49.883%
- Fujimori supera a Sánchez por 42,836 votos
7:35 pm
ONPE al 99.437%
Keiko Fujimori: 50.114%
Roberto Sánchez: 49.886%
- Fujimori supera a Sánchez por 41,527 votos
5:26 pm
ONPE al 99.423%
Keiko Fujimori: 50.111%
Roberto Sánchez: 49.889%
- Fujimori supera a Sánchez por 40,765 votos
4:02 pm
ONPE al 99.417%
Keiko Fujimori: 50.112%
Roberto Sánchez: 49.888%
- Fujimori supera a Sánchez por 40,874 votos
14:15 pm
ONPE al 99.395%
Keiko Fujimori: 50.109%
Roberto Sánchez: 49.891%
- Fujimori supera a Sánchez por 39,838 votos
01:35 pm
ONPE al 99.392%
Keiko Fujimori: 50.108%
Roberto Sánchez: 49.892%
- Fujimori supera a Sánchez por 39,650 votos
01:05 pm
ONPE al 99.391%
Keiko Fujimori: 50.108%
Roberto Sánchez: 49.892%
- Fujimori supera a Sánchez por 39,556 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MIÉRCOLES 17 DE JUNIO
8:55 pm
ONPE al 99.383%
Keiko Fujimori: 50.107%
Roberto Sánchez: 49.893%
- Fujimori supera a Sánchez por 39,115 votos
6:50 pm
ONPE al 99.265%
Keiko Fujimori: 50.106%
Roberto Sánchez: 49.894%
- Fujimori supera a Sánchez por 38,737 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: MARTES 16 DE JUNIO
10:20 pm
ONPE al 99.158%
Keiko Fujimori: 50.100%
Roberto Sánchez: 49.900%
- Fujimori supera a Sánchez por 36,349 votos
08:30 pm
ONPE al 99.148%
Keiko Fujimori: 50.101%
Roberto Sánchez: 49.899%
- Fujimori supera a Sánchez por 36,657 votos
06:20 pm
ONPE al 99.125%
Keiko Fujimori: 50.097%
Roberto Sánchez: 49.903%
- Fujimori supera a Sánchez por 35,486 votos
04:10 pm
ONPE al 99.089%
Keiko Fujimori: 50.098%
Roberto Sánchez: 49.902%
- Fujimori supera a Sánchez por 35,752 votos
01:12 pm
ONPE al 99.082%
Keiko Fujimori: 50.097%
Roberto Sánchez: 49.903%
- Fujimori supera a Sánchez por 35,524 votos
10:25 am
ONPE al 99.056%
Keiko Fujimori: 50.090%
Roberto Sánchez: 49.907%
- Fujimori supera a Sánchez por 33,711 votos
05:49 am
ONPE al 99.033%
Keiko Fujimori: 50.090%
Roberto Sánchez: 49.910%
- Fujimori supera a Sánchez por 32,909 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: LUNES 15 DE JUNIO
11:26 pm
ONPE al 99.031%
Keiko Fujimori: 50.090%
Roberto Sánchez: 49.910%
- Fujimori supera a Sánchez por 32,925 votos
09:23 pm
ONPE al 98.990%
Keiko Fujimori: 50.084%
Roberto Sánchez: 49.916%
08:26 pm
ONPE al 98.968%
Keiko Fujimori: 50.079%
Roberto Sánchez: 49.921%
- Fujimori supera a Sánchez por 28,592 votos
05:32 pm
ONPE al 98.862%
Keiko Fujimori: 50.069%
Roberto Sánchez: 49.931%
- Fujimori supera a Sánchez por 25,176 votos
02:35 pm
ONPE al 98.665%
Keiko Fujimori: 50.053%
Roberto Sánchez: 49.947%
- Fujimori supera a Sánchez por 19,104 votos
12:50 pm
ONPE al 98.623%
Keiko Fujimori: 50.052%
Roberto Sánchez: 49.948%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,956 votos
11:11 am
ONPE al 98.599%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,330 votos
10:20 am
ONPE al 98.596%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,373 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: DOMINGO 14 DE JUNIO
11:30 pm
ONPE al 98.593%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
6:26 pm
ONPE al 98.593%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
1:50 pm
ONPE al 98.590%
Keiko Fujimori: 50.052%
Roberto Sánchez: 49.948%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,832 votos
11:25 am
ONPE al 98.558%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,421 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: SÁBADO 13 DE JUNIO
09:52 pm
ONPE al 98.552%
Keiko Fujimori: 50.051%
Roberto Sánchez: 49.949%
- Fujimori supera a Sánchez por 18,488 votos
07:41 pm
ONPE al 98.545%
Keiko Fujimori: 50.049%
Roberto Sánchez: 49.951%
- Fujimori supera a Sánchez por 17,918 votos
05:16 pm
ONPE al 98.516%
Keiko Fujimori: 50.044%
Roberto Sánchez: 49.956%
- Fujimori supera a Sánchez por 15,997 votos
04:03 pm
ONPE al 98.449%
Keiko Fujimori: 50.034%
Roberto Sánchez: 49.966%
- Fujimori supera a Sánchez por 12,391 votos
3:40 pm
ONPE al 98.410%
Keiko Fujimori: 50.026%
Roberto Sánchez: 49.974%
- Fujimori supera a Sánchez por 9,504 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: VIERNES 12 DE JUNIO
11:50 pm
ONPE al 98.327%
Keiko Fujimori: 50.012%
Roberto Sánchez: 49.988%
- Fujimori supera a Sánchez por 4,519 votos
10:05 pm
ONPE al 98.326%
Keiko Fujimori: 50.012%
Roberto Sánchez: 49.988%
- Fujimori supera a Sánchez por 4,501 votos
8:30 pm
ONPE al 98.323%
Keiko Fujimori: 50.012%
Roberto Sánchez: 49.988%
- Fujimori supera a Sánchez por 4,310 votos
6:35 pm
ONPE al 98.304%
Keiko Fujimori: 50.010%
Roberto Sánchez: 49.990%
- Fujimori supera a Sánchez por 3,616 votos
4:42 pm
ONPE al 98.282%
Keiko Fujimori: 50.005%
Roberto Sánchez: 49.995%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,775 votos
12:19 pm
ONPE al 98.269%
Keiko Fujimori: 50.005%
Roberto Sánchez: 49.995%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,664 votos
11:30 am
ONPE al 98.266%
Keiko Fujimori: 50.004%
Roberto Sánchez: 49.996%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,512 votos
ACTUALIZACIÓN DE CONTEO: JUEVES 11 DE JUNIO
11:25 pm
ONPE al 98.258%
Keiko Fujimori: 50.004%
Roberto Sánchez: 49.996%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,303 votos
09:50 pm
ONPE al 98.257%
Keiko Fujimori: 50.003%
Roberto Sánchez: 49.997%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,224
07:02 pm
ONPE al 98.254%
Keiko Fujimori: 50.003%
Roberto Sánchez: 49.997%
- Fujimori supera a Sánchez por 1,027
05:25 pm
ONPE al 98.243%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 756
03:50 pm
ONPE al 98.239%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 759
01:45 pm
ONPE al 98.236%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
- Fujimori supera a Sánchez por 859
01:22 pm
ONPE al 98.234%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
11:50 am
ONPE al 98.230%
Keiko Fujimori: 50.003%
Roberto Sánchez: 49.994%
07:51 am
ONPE al 98.216%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
12:00 am
ONPE al 98.215%
Keiko Fujimori: 50.002%
Roberto Sánchez: 49.998%
ACTAS DE VOTACIÓN
Al respecto, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, dijo que la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer los resultados, a través de una plataforma que recoge las actas de votación a nivel nacional y del extranjero.
Para ingresar al portal haz clic AQUÍ. Es importante saber que, los porcentajes irán variando conforme vayan cargándose en el sistema las actas provenientes de las diferentes mesas de sufragio del Perú y de todo el mundo.