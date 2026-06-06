Analista Henry Rafael a pocas horas de la segunda vuelta: Es vital que todos vayamos a votar

El destacado analista Henry Rafael dijo esperar que los resultados de la segunda vuelta no demoren tanto; puso como ejemplo las recientes elecciones en Colombia, donde los resultados, al menos en un importante porcentaje, se conocieron a las horas.

Señaló también que “es vital que mañana todos vayamos a votar; si nuestra mesa no está instalada, volver más tarde, pero tenemos que votar”. Asimismo, solicitó estar constantemente atentos a cualquier irregularidad que pudiera registrarse.

INESTABILIDAD POLÍTICA

El experto indicó que esta elección es la oportunidad para salir de la inestabilidad política que vive el país desde hace varios años, que no afectó nuestros bolsillos gracias al Banco Central de Reserva del Perú y al eficiente trabajo desarrollado por Julio Velarde.

Indicó que los gobiernos de Pedro Castillo Terrones y de Dina Boluarte Zegarra verdaderamente han sido una catástrofe para nuestra economía. Pero si volvemos a la estabilidad, podemos nuevamente volver a crecer como estuvo ocurriendo hace algunos años.