José Salazar analiza a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: esto podría definir la elección

A pocos días de la segunda vuelta electoral, el estratega en comunicaciones y analista político José Salazar analizó el escenario político que enfrenta el país y advirtió sobre los problemas estructurales del sistema electoral peruano. Durante una entrevista en 24 Horas Mediodía, sostuvo que la campaña presidencial se intensificó recién en los últimos días y que el proceso evidencia una profunda crisis de representación y confianza ciudadana.

Salazar señaló que los resultados de la primera vuelta reflejan el distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política. “El hecho de que tengamos solamente 29% de peruanos que apostaron por alguno de ellos, 17 y 12, significa que esta campaña realmente ha sido bastante atípica”, afirmó. Asimismo, consideró que esta situación es consecuencia de los errores acumulados durante los últimos años en materia de reforma electoral.

El analista también cuestionó el elevado número de agrupaciones que participaron en la primera vuelta. “No podemos continuar con una situación donde tengamos 40 partidos inscritos; llegaron 36. Eso lo único que te hace es dispersar el voto, confundir al electorado y crear incertidumbre”, sostuvo. En ese sentido, pidió una reflexión de las élites políticas sobre las reglas electorales vigentes y los mecanismos de inscripción partidaria.

Otro de los puntos que generó debate fue el desempeño de los organismos electorales. Salazar fue crítico con la labor de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). “No podemos continuar con estas instituciones electorales. Ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la ONPE han sabido llevar un proceso adecuado”, manifestó. Además, indicó que el proceso ha dejado incertidumbre y un impacto negativo en la confianza ciudadana hacia la democracia.

CAMPAÑA, INDECISOS Y GOBERNABILIDAD TRAS LAS ELECCIONES

Respecto a los candidatos que disputan la segunda vuelta, Salazar consideró que ambos lograron captar parte del electorado indeciso, aunque también cometieron errores durante la campaña. “Ninguno de los dos ha tenido la suficiente habilidad comunicacional, con emoción y empatía, para conectar con las reales necesidades de la población”, afirmó. También cuestionó que temas prioritarios como la delincuencia, las extorsiones y la reforma del Estado no hayan ocupado un lugar central en el debate electoral.

Sobre un eventual gobierno de Roberto Sánchez, el analista estimó que varias de sus propuestas más radicales enfrentarían dificultades para concretarse debido a la composición del Congreso. “Las propuestas más radicales que vienen por el lado de Roberto Sánchez van a ser difíciles que se puedan llevar a cabo porque felizmente tenemos un Congreso donde él no tiene mayoría”, señaló. Asimismo, destacó que tanto Sánchez como Keiko Fujimori hayan expresado públicamente su compromiso de respetar los resultados de la segunda vuelta, aunque advirtió que el voto indeciso podría terminar definiendo una elección que se anticipa muy ajustada.