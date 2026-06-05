Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se comprometen a respetar los resultados de la segunda vuelta electoral

A dos días de la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez coincidieron en señalar que respetarán los resultados oficiales que emitan las autoridades electorales tras la jornada de votación programada para este domingo 7 de junio. Ambos candidatos hicieron un llamado a la ciudadanía a participar activamente en el proceso democrático.

La candidata de Fuerza Popular sostuvo que será respetuosa de la voluntad popular expresada en las urnas y destacó la importancia de la labor que cumplirán los personeros y observadores internacionales durante los comicios. Asimismo, indicó que estos mecanismos contribuirán a garantizar la transparencia y legitimidad del proceso electoral.

Fujimori también reiteró que, de llegar al Gobierno, respetará los plazos constitucionales y ejercerá un mandato de cinco años. En tanto, Sánchez convocó a las fuerzas democráticas y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes para garantizar la transparencia electoral, remarcando que el respeto al voto popular es fundamental para fortalecer la institucionalidad democrática del país.

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Por su parte, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que reconocerá los resultados, cualquiera sea el desenlace de la elección. Además, destacó que su organización política contará con miles de personeros distribuidos en todo el país para supervisar el correcto desarrollo de la contienda electoral y el conteo de votos.