ONPE instala mesas con serie 900 mil: los votos podrían definir la segunda vuelta

A solo tres días de la segunda vuelta electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la instalación de las denominadas mesas de sufragio de la serie 900 mil, un sistema que generó controversia durante la primera vuelta y que volverá a estar operativo este domingo. Más de un millón de peruanos se encuentran habilitados para sufragar en estas mesas distribuidas en distintas zonas del país.

Las mesas de la serie 900 mil fueron creadas para facilitar el voto en centros poblados rurales y, de manera excepcional, en sectores considerados de difícil acceso. Según explicó el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, estas mesas forman parte de la estrategia electoral para acercar el sufragio a poblaciones alejadas y evitar largos desplazamientos de los electores.

En un recorrido realizado en el colegio La Pradera 2, ubicado en el distrito de El Agustino, se constató que ya se colocaron los carteles informativos con la ubicación de las mesas y la relación de electores. En este local de votación se instalarán 24 mesas de sufragio. Vecinos de la zona confirmaron que personal electoral acudió durante los últimos días para colocar información relacionada con el proceso electoral y distribuir material informativo.

Durante una reciente explicación pública, Burneo detalló el alcance de estas mesas especiales. “Son mesas en centros poblados alrededor de 4,700, son 4 mil mesas de sufragio en 1,913 centros poblados y con 1,937 locales de votación”, indicó. La autoridad electoral precisó que el objetivo es garantizar la participación ciudadana en zonas donde la distancia podría convertirse en un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE LAS MESAS DE LA SERIE 900 MIL Y LAS MESAS REGULARES?

Silvia Guevara, especialista en Gestión Pública y Derecho Electoral señalo, que la principal diferencia radica únicamente en la codificación asignada por la ONPE. “Solamente el código, únicamente el código”, explicaron al precisar que la estructura de las actas, el material electoral y el procedimiento de votación son exactamente los mismos que se utilizan en cualquier otra mesa del país. Asimismo, indicaron que estas mesas fueron identificadas con una numeración especial para distinguir los lugares donde son instaladas y las razones logísticas que justifican su creación.

Con más de 4 mil mesas habilitadas en todo el territorio nacional, la serie 900 mil volverá a concentrar la atención durante la segunda vuelta electoral. Su funcionamiento será observado por ciudadanos, personeros y organismos electorales, debido a la relevancia que podrían tener estos votos en una elección que se anticipa ajustada.