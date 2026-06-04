Keiko Fujimori y Roberto Sánchez realizan cierre de campaña en Ate y Jesús María

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, realizaron la noche de este jueves sus respectivos cierres de campaña en Lima, en el marco de las actividades finales previas a la segunda vuelta electoral. Ambos eventos congregaron a cientos de simpatizantes que acudieron para expresar su respaldo a los postulantes.

Keiko Fujimori encabezó su mitin en el Arena Monumental, ubicado en el distrito de Ate, donde estuvo acompañada por dirigentes y militantes de su organización política. Antes de tomar la palabra, la candidata hizo su ingreso al escenario entre aplausos y muestras de apoyo de sus seguidores, quienes participaron además de diversos espectáculos artísticos programados durante la jornada.

Durante su discurso, Fujimori destacó los recorridos que realizó por distintas regiones del país durante la campaña electoral. “He podido comprobar la necesidad sabiendo que tenemos recursos”, señaló la lideresa de Fuerza Popular. Asimismo, sostuvo que su candidatura representa una propuesta construida junto a la ciudadanía y afirmó que “esta campaña no se trata de mí, no se trata de Fuerza Popular. Esta campaña la han hecho los peruanos que quieren un mejor futuro”.

EN LA RECTA FINAL

Por su parte, Roberto Sánchez lleva a cabo su cierre de campaña en la avenida de la Peruanidad, en el Campo de Marte, distrito de Jesús María. Hasta el cierre de esta edición, miles de simpatizantes permanecían concentrados en el lugar a la espera del mensaje final del candidato de Juntos por el Perú, en una jornada que marca el fin de las actividades proselitistas antes de la decisiva jornada electoral.