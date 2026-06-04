Maite Vizcarra analiza escenario electoral a pocos días de la segunda vuelta

La analista política y especialista en innovación tecnológica, Maite Vizcarra, analizó el panorama electoral de cara a la segunda vuelta presidencial prevista para este domingo 7 de junio y destacó la importancia de que los ciudadanos evalúen las propuestas de los candidatos antes de emitir su voto.

Respecto al nuevo plan de gobierno presentado por el candidato Roberto Sánchez, consideró que la ciudadanía debería revisar no solo las propuestas recientes, sino también el plan originalmente presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según señaló, más allá de los documentos, los electores deben prestar atención a las señales y acciones de los candidatos.

Asimismo, la especialista se refirió a las estrategias de campaña desplegadas por los candidatos y afirmó que, a pocos días del cierre de campaña, algunos sectores del electorado no habrían recibido suficiente atención.

VOTANTES NOVATOS

En particular, mencionó a los jóvenes que participarán por primera vez en una elección presidencial. Citando cifras de Ipsos, indicó que aproximadamente el 9 % del padrón electoral está conformado por ciudadanos de entre 18 y 25 años que son votantes novatos.

Vizcarra sostuvo que este segmento de la población tiene una importante presencia en plataformas digitales y podría desempeñar un papel relevante en los resultados de la elección. Por ello, consideró necesario fortalecer la información y el análisis sobre el proceso electoral para promover una decisión de voto informada.