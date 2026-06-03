Keiko Fujimori recibe respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos de cara a la segunda vuelta

La candidata presidencial Keiko Fujimori agradeció este miércoles el respaldo expresado por 14 exmandatarios iberoamericanos agrupados en el Grupo Libertad y Democracia, quienes manifestaron públicamente su apoyo a su candidatura de cara a la segunda vuelta electoral programada para este domingo 7 de junio.

A través de un mensaje difundido en la red social X, Fujimori calificó como un honor recibir el respaldo internacional y afirmó que este apoyo reafirma su convicción democrática. Asimismo, sostuvo que fortalece su compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo del Perú en un contexto decisivo para el futuro político del país.

La postulante también señaló que asume este respaldo con responsabilidad y renovó su compromiso de trabajar por un país más seguro, ordenado y unido. Además, destacó su defensa de la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes como principios fundamentales de una eventual gestión gubernamental.

GRUPO LIBERTAD Y DEMOCRACIA

El pronunciamiento fue difundido inicialmente por el expresidente colombiano Iván Duque, quien compartió una carta firmada por integrantes del Grupo Libertad y Democracia. Entre los exjefes de Estado que suscribieron el documento figuran Mariano Rajoy, Felipe Calderón, Mauricio Macri, Guillermo Lasso, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Mireya Moscoso, entre otros.