¿Se puede cambiar un plan de gobierno? Esto dice José Tello

El especialista en temas electorales José Tello afirmó que los planes de gobierno inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones son intangibles y no pueden modificarse durante la segunda vuelta electoral.

Según explicó, el único documento reconocido oficialmente es el presentado dentro del plazo legal en diciembre de 2025, por lo que cualquier nueva propuesta anunciada públicamente no tendría validez formal.

Tello señaló que el Jurado Nacional de Elecciones debería pronunciarse para aclarar a la ciudadanía que no existe un cambio oficial del plan de gobierno inscrito por los candidatos.

Además, advirtió que si se utilizó contenido de otra agrupación política sin autorización, podría configurarse un caso de plagio que llegaría incluso al ámbito penal.