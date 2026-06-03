Elecciones 2026: parte del plan de Gobierno de Roberto Sánchez habría sido plagiado

Tras el último debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a pocos días de las elecciones, el candidato de Juntos por el Perú (JP) modificó su plan de gobierno, lo que generó diversas reacciones en el ámbito político.

¿Habrían plagiado el plan de gobierno?

De acuerdo con el nuevo ideario de la agrupación política, algunos de los puntos recientemente incorporados tendrían similitudes con lo presentado por Venceremos, partido que expresó su respaldo a Sánchez Palomino y que, en primera vuelta, postuló a Ronald Atencio a la Presidencia de la República.

Las coincidencias con el plan de JP se encontrarían en las páginas 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 86, donde se destaca la importancia del bloque conformado por naciones como Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, países que integran los BRICS.

Opinión de Eduardo Salhuana

Al conocerse los nuevos puntos incluidos en el ideario de JP, las reacciones en el Congreso no se hicieron esperar. El parlamentario y extitular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, cuestionó el proyecto político de Roberto Sánchez. “No tiene las ideas claras (…) Lo que preocupa de Roberto Sánchez es su afinidad con el modelo boliviano”, señaló el congresista.