Inician restricciones electorales por segunda vuelta presidencial

A seis días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones informó que desde este lunes quedan prohibidas la publicación y difusión de encuestas electorales en cualquier medio de comunicación. El incumplimiento puede generar multas superiores al medio millón de soles.

Además, el JNE recordó que los mítines, caravanas y reuniones políticas solo podrán realizarse hasta este jueves. De incumplirse esta disposición, las organizaciones políticas podrían enfrentar sanciones penales de hasta dos años de prisión.

Otra de las medidas será la denominada “ley seca”, que regirá desde las 8 de la mañana del sábado 6 de junio hasta las 8 de la mañana del lunes 8. La venta de bebidas alcohólicas estará prohibida y las multas alcanzan los 3,390 soles.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a no acudir a votar con polos, gorras o distintivos partidarios durante la jornada electoral. Más de 28 mil fiscalizadores serán desplegados en todo el país para supervisar el cumplimiento de las normas.