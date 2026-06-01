Roberto Sánchez presenta nuevo plan de gobierno a pocos días de las elecciones

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, aseguró que este documento representa un “plan por la gobernabilidad” y estuvo acompañado por miembros de su equipo técnico y representantes de la sociedad civil. Entre los cambios más notorios destacan el respeto a los tratados de libre comercio, la autonomía del Banco Central de Reserva y la defensa de la propiedad privada.

Sin embargo, desde diversos sectores surgieron cuestionamientos sobre el cambio de postura del candidato, quien durante la primera vuelta descartaba modificar su plan original. Además, persisten dudas sobre su cercanía con Antauro Humala, luego de que dirigentes de su partido evitaran marcar una ruptura definitiva con el líder etnocacerista.

Durante la conferencia también se le consultó a Roberto Sánchez por las declaraciones que realizó en el debate presidencial sobre el exministro Luis Miguel Castilla. El candidato se ratificó en sus afirmaciones pese a que Castilla negó públicamente haber respaldado su versión sobre Pedro Francke.

Otro de los cambios identificados en el nuevo documento está relacionado con la minería. Aunque anteriormente mostró respaldo a sectores vinculados a la minería informal, ahora el plan plantea impulsar la formalización minera y combatir actividades ilegales ligadas a este sector.