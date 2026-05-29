Segunda vuelta presidencial: encuestas reflejan alto número de votos en blanco

Las últimas encuestas de intención de voto para la segunda vuelta presidencial evidencian que una importante parte del electorado aún no se identifica con ninguna de las candidaturas en competencia. Los estudios revelan que el 13,4% de ciudadanos permanece indeciso, mientras que un 22,6% señala que votaría en blanco o viciaría su voto, a pocas semanas de la jornada electoral.

De acuerdo con los sondeos difundidos en los últimos días, el voto en blanco se ha convertido en una de las principales tendencias del proceso electoral. Analistas consideran que este comportamiento refleja el descontento de un sector de la población con las propuestas presentadas por Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, así como una creciente desconfianza hacia la clase política.

Especialistas en materia electoral señalaron que, aunque los votos blancos y viciados no determinan directamente al ganador de la elección, sí representan una señal del malestar ciudadano y de la necesidad de fortalecer los mecanismos de representación política. Asimismo, indicaron que la participación de los electores será un factor decisivo en el resultado final.

ACTIVIDADES DE CAMPAÑA

Ante este escenario, ambos candidatos han intensificado sus actividades de campaña con el objetivo de captar el respaldo de los votantes indecisos. Los próximos debates, presentaciones de planes de gobierno y recorridos proselitistas serán determinantes para convencer a quienes aún no han definido su voto rumbo a la segunda vuelta presidencial.