Segunda vuelta presidencial: encuestas reflejan alto número de votos en blanco

Una nueva medición de intención de voto muestra a Keiko Fujimori con 36% y a Roberto Sánchez con 30%, en un contexto de competencia cerrada entre ambos candidatos.

El estudio también evidencia un aumento de indecisos que alcanzaría cerca del 23%, generando incertidumbre en el electorado a pocos días de la elección.

Analistas y actores políticos señalan que el voto en blanco y la indecisión podrían ser determinantes en el resultado final de la segunda vuelta.

Diversas voces llaman a la ciudadanía a evaluar con mayor información a los candidatos antes de definir su voto en el proceso electoral.