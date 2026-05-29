A días de la segunda vuelta, Francisco Giampietri advierte sobre el futuro del Perú

En la antesala del debate presidencial, el virtual senador Francisco Calisto Giampietri analizó las expectativas del próximo debate presidencial en el Perú y sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en la seguridad ciudadana, sino en una visión más amplia de seguridad nacional, ante el avance del crimen transnacional, las amenazas en las fronteras y la creciente influencia de factores geopolíticos que impactan directamente en el país.

Durante una entrevista, Giampietri aseguró que existen organizaciones criminales y grupos con presencia en zonas fronterizas del país, situación que, según indicó, obliga a plantear una estrategia de seguridad con una mirada más amplia. “Si nosotros creemos que esto es un fenómeno que solamente está intramuros del Perú, estamos totalmente equivocados”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia geopolítica del Perú en el contexto de la competencia comercial entre Estados Unidos y China, así como el papel estratégico que cumple el país para la conexión de Brasil con los mercados asiáticos. En ese sentido, consideró que las futuras autoridades deben aprovechar las ventajas geográficas y económicas que posee el territorio nacional.

SEGURIDAD, ECONOMÍA E IDEOLOGÍAS EN LA CAMPAÑA ELECTORAL

Giampietri sostuvo además que la elección presidencial enfrenta propuestas ideológicas distintas y que los ciudadanos deberán evaluar no solo a los candidatos, sino también los modelos de país que representan. “No estamos en frente de una elección entre dos personas, ni siquiera entre dos planchas presidenciales. Estamos en frente de dos ideologías diferentes”, manifestó.

El virtual senador también defendió la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa nacional y cuestionó las posiciones que consideran innecesarias determinadas inversiones estratégicas para las Fuerzas Armadas. A su juicio, la seguridad, la estabilidad económica y la promoción de la inversión serán temas determinantes para los electores de cara a los próximos comicios.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos a participar activamente en el proceso electoral. “La indecisión no es una opción en esta elección”, afirmó, al considerar que el país atraviesa un momento decisivo respecto a su futuro político, económico y social.