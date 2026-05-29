Keiko Fujimori propone construir 2 mil colegios a nivel nacional

Keiko Fujimori participó en una actividad política en Arequipa, donde también compartió con una agrupación musical durante el evento. Desde allí presentó parte de sus propuestas de campaña.

La candidata señaló que construirá 2 mil colegios modernos con acceso a internet y una currícula enfocada en educación para el trabajo. Además, prometió modernizar 3 mil colegios construidos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Fujimori también anunció el regreso de programas de apoyo escolar como desayunos, uniformes y calzado para estudiantes. Indicó que estos productos serían elaborados por pequeños emprendedores y organizaciones sociales.

En paralelo, Roberto Sánchez propuso duplicar el monto de Pensión 65 y entregarlo mensualmente. Sus planteamientos fueron cuestionados por especialistas debido al impacto económico que podrían generar.