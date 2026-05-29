Keiko Fujimori realiza actividades en Arequipa en recta final de campaña electoral

La candidata presidencial Keiko Fujimori visitó el cono norte de Arequipa como parte de sus actividades proselitistas, donde sostuvo reuniones con dirigentes y representantes locales, a quienes prometió la construcción de colegios modernos y la entrega de títulos de propiedad.

En medio del cierre de campaña, la postulante busca captar el voto arequipeño a pocos días del debate presidencial y de la segunda vuelta electoral, en una región donde en la primera vuelta se impuso otra candidatura.

Durante su discurso, Fujimori destacó la importancia del saneamiento físico legal como base para el desarrollo de las familias y aseguró que su eventual gobierno priorizará servicios básicos como agua, desagüe, pistas y educación.

En paralelo, su defensa legal participó en una audiencia virtual del caso “Cócteles”, donde solicitó que se declaren infundadas las apelaciones del Ministerio Público y la Procuraduría, en el marco del proceso que aún se encuentra en evaluación judicial.