José María Balcázar cumple 100 días en el poder en medio de polémicas declaraciones

El presidente interino José María Balcázar cumplió 100 días al frente del Ejecutivo y generó controversia tras señalar que, “si por él fuera”, otorgaría amnistía a todos los políticos investigados para evitar enfrentamientos en el país.

Las declaraciones fueron brindadas durante una actividad oficial en Palacio de Gobierno, donde el mandatario resaltó la importancia de la unidad política tomando como ejemplo a países europeos. Sin embargo, sus palabras causaron cuestionamientos debido al contexto electoral y a las recientes discusiones sobre un posible indulto a Pedro Castillo.

Además, Balcázar expresó su intención de viajar al Vaticano para reunirse con el papa León XIV e invitarlo formalmente al Perú. El jefe de Estado aseguró que buscará concretar el encuentro el próximo 18 de septiembre.

No obstante, desde el Congreso surgieron críticas a un eventual viaje presidencial. Parlamentarios señalaron que el mandatario debería priorizar los problemas internos del país, como la inseguridad ciudadana y la crisis que enfrentan diversas regiones.

La visita del papa León XIV al Perú ya estaría programada para noviembre, mientras la Policía Nacional trabaja en un plan de seguridad para recibir al sumo pontífice.