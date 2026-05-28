Roberto Sánchez anuncia alza de impuestos si llega al Gobierno

El candidato presidencial Roberto Sánchez planteó una eventual reforma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), así como el incremento de un punto porcentual en los impuestos, durante un mitin realizado en la ciudad de Pucallpa. Según señaló, estas medidas permitirían aumentar la recaudación tributaria y financiar programas sociales en beneficio de la población.

Durante su discurso, Sánchez cuestionó el funcionamiento de la Sunat, a la que calificó como una institución “corrupta y burocrática”. Asimismo, sostuvo que existe una alta evasión tributaria en el país y afirmó que un incremento de un punto porcentual en los impuestos generaría una recaudación aproximada de 10 mil millones de soles, recursos que —según dijo— serían destinados a educación y apoyo social.

Las propuestas económicas y sociales también fueron expuestas durante su visita a la región Huánuco. En ese lugar, el candidato prometió duplicar el subsidio económico del programa Pensión 65, elevándolo de 250 soles a un monto mayor que sería entregado mensualmente a los adultos mayores. Además, anunció la creación de pensiones económicas para familias con niños y jóvenes con discapacidad, aunque no precisó cómo se financiarían estas iniciativas.

SOBRE SUELDO MÍNIMO

En otro momento de su intervención, Roberto Sánchez reiteró su propuesta de elevar el sueldo mínimo a S/ 1 500 y lanzó críticas contra sus adversarios políticos de cara al próximo debate presidencial. De esta manera, el candidato continuó su gira proselitista en distintas regiones del país, centrando su campaña en temas económicos, programas sociales y cuestionamientos a otros sectores políticos.