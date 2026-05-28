José María Balcázar busca viajar al Vaticano para invitar al Papa León XIV, pero Congreso evalúa pedido

El presidente José María Balcázar anunció su intención de viajar al Vaticano para invitar formalmente al Papa León XIV a visitar Lima en noviembre. Sin embargo, la solicitud ha generado cuestionamientos en el Congreso de la República.

De acuerdo con la normativa vigente, el jefe de Estado necesita autorización del Parlamento para salir del país. Varios congresistas han expresado su negativa, señalando que el Perú atraviesa diversos problemas internos que requieren atención inmediata.

Entre las principales preocupaciones mencionadas se encuentran el paro agrario, los bloqueos de carreteras en el norte, la inseguridad ciudadana y la organización de los próximos procesos electorales, los cuales podrían verse afectados.

Legisladores también advirtieron que la crisis en el sector agrario podría complicar el traslado del material electoral, por lo que se ha planteado reforzar la logística con apoyo de las fuerzas del orden.