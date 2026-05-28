Keiko Fujimori anuncia modernización del aeropuerto de Arequipa y reactivación de Majes Siguas II

Durante su llegada a Arequipa para participar en actividades políticas, Keiko Fujimori anunció la modernización del aeropuerto de la ciudad, con el objetivo de mejorar la infraestructura, optimizar los instrumentos de navegación y evitar las constantes cancelaciones de vuelos que afectan al turismo y al comercio regional.

“Arequipa necesita infraestructura moderna para seguir creciendo”, señaló la lideresa de Fuerza Popular en un mensaje virtual, donde también respaldó la continuidad del proyecto Majes Siguas II, considerado clave para dinamizar la economía regional y nacional.

La candidata tiene previsto participar este jueves en un mitin programado para las 4 de la tarde, donde reafirmaría sus propuestas ante la población arequipeña. El aeropuerto de Arequipa es el tercer terminal aéreo con mayor flujo de pasajeros del país, con cerca de 2 millones de visitantes al año.