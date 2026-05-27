Reprograman audiencia contra Roberto Sánchez para el 4 de junio

La audiencia contra el candidato presidencial Roberto Sánchez fue reprogramada para el 4 de junio, en el marco del proceso que enfrenta por presunta información falsa ante la ONPE relacionada con aportes entre 2018 y 2020.

La decisión fue adoptada por el juez a cargo debido a la carga procesal y a la presentación de un recurso de nulidad parcial por parte de uno de los investigados, lo que impidió continuar con la diligencia prevista.

En esta etapa del proceso se evalúa si el caso debe pasar a juicio oral, sin embargo, la determinación quedó suspendida hasta la nueva fecha programada por el despacho judicial.

Durante la audiencia virtual también intervino la defensa del candidato, quien sostuvo que Roberto Sánchez no tendría responsabilidad en los hechos investigados y pidió que el proceso siga su curso regular.