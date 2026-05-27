Keiko Fujimori asegura que encuestas son reñidas

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó actividades en el Centro de Lima, donde sostuvo una reunión con agrupaciones de canillitas y lustrabotas. Durante el encuentro, anunció que buscará incrementar el presupuesto destinado a estos trabajadores, al considerar que el apoyo actual resulta insuficiente.

Fujimori también aseguró que, de llegar al Gobierno, impulsará medidas para garantizar una pensión dirigida a canillitas y lustrabotas. Asimismo, reiteró su propuesta de ampliar progresivamente el programa social Pensión 65 con el objetivo de beneficiar a un mayor número de adultos mayores en situación vulnerable.

Durante su actividad proselitista, la lideresa de Fuerza Popular volvió a exhortar a sus simpatizantes a participar como personeros en la segunda vuelta presidencial programada para el próximo 7 de junio. Según señaló, es importante supervisar el desarrollo del proceso electoral en todo el país.

VIGILARÁ VOTOS

Además, Keiko Fujimori recordó las denuncias que realizó tras las elecciones del 2021, en las que afirmó la existencia de un presunto fraude electoral luego de su derrota frente a Pedro Castillo. En ese sentido, insistió en la necesidad de mantener vigilancia durante la jornada electoral para evitar cuestionamientos al proceso.