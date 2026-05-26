Perú y Estados Unidos celebran 200 años de relaciones diplomáticas

El Gobierno del Perú y representantes de Estados Unidos participaron en una ceremonia para conmemorar los 200 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El evento, que se desarrolló en las instalaciones del Gran Teatro Nacional, contó con la presencia de autoridades diplomáticas y figuras artísticas.

En la actividad participaron el canciller peruano Carlos Pareja y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Berni Navarro, quienes resaltaron la importancia de los lazos históricos entre ambos países. Durante sus intervenciones, destacaron la cooperación bilateral en temas políticos, económicos y comerciales.

El ministro de Relaciones Exteriores señaló que, a lo largo de estos dos siglos, Estados Unidos se ha consolidado como un socio estratégico para el Perú. Asimismo, remarcó la relevancia de mantener alianzas internacionales orientadas al fortalecimiento de la inversión, el comercio y la cooperación institucional.

ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

La ceremonia diplomática formó parte de las actividades conmemorativas organizadas por ambos gobiernos para celebrar el bicentenario de relaciones diplomáticas. Las autoridades coincidieron en la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos entre Perú y Estados Unidos en beneficio de ambas naciones.