Rafael López Aliaga pide no votar en blanco ni viciado rumbo a la segunda vuelta

Renovación Popular emitió un pronunciamiento en el que exhorta a la ciudadanía a no viciar su voto y rechazar el comunismo en la segunda vuelta electoral.

Aunque Rafael López Aliaga no expresó un respaldo directo a ningún candidato, sus declaraciones fueron interpretadas como una postura cercana a Fuerza Popular.

El pronunciamiento generó reacciones entre congresistas, quienes debatieron sobre la influencia de los líderes políticos en las decisiones del electorado.

Además, se hizo un llamado a que los ciudadanos emitan un voto responsable e informado de cara a los próximos comicios.