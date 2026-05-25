24 Horas Edición Central

25/05/2026

Contraloría detecta presuntas irregularidades en contratación de la ONPE durante elecciones

El informe señala posibles irregularidades en una licitación de logística electoral y ya fue derivado a las autoridades competentes para su evaluación.



La Contraloría identificó presuntas irregularidades en la contratación de una empresa encargada de la logística electoral durante la primera vuelta, involucrando a 10 funcionarios de la ONPE.

Según el informe, se habrían otorgado puntajes adicionales de manera indebida a la empresa ganadora de la licitación, además de registrarse cambios en las condiciones del proceso.

Entre los mencionados figura el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, señalado como presunto responsable junto a otros funcionarios vinculados a la contratación.

La información ya fue remitida a la Procuraduría Anticorrupción y a la Junta Nacional de Justicia para las investigaciones y acciones correspondientes.


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