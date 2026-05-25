Fernando Rospigliosi responde a denuncia de José Domingo Pérez

El congresista Fernando Rospigliosi respondió a la denuncia presentada por el exfiscal José Domingo Pérez, quien, en su calidad de abogado defensor de Pedro Castillo, anunció que interpondrá una acción legal junto al partido Juntos por el Perú por los presuntos delitos de conspiración y rebelión vinculados a la vacancia presidencial de 2022.

Rospigliosi calificó la denuncia como una “maniobra electoral” y una “ridiculez”, al considerar que la destitución de Pedro Castillo se realizó conforme al marco constitucional. Según señaló, el entonces mandatario intentó quebrar el orden democrático el 7 de diciembre de 2022 al anunciar el cierre del Congreso y otras medidas excepcionales.

La denuncia presentada por José Domingo Pérez alcanza a figuras vinculadas al fujimorismo y a exautoridades que habrían participado en el proceso de vacancia presidencial. De acuerdo con el recurso legal, existirían responsabilidades en las acciones políticas y decisiones adoptadas durante la crisis política que terminó con la salida de Castillo del poder.

RESPUESTA DEL FUJIMORISMO

En respuesta, Fernando Rospigliosi sostuvo que los sectores cercanos al expresidente buscan reabrir el debate político y judicial sobre los hechos ocurridos aquel día. Asimismo, defendió la actuación del Congreso y reiteró que la vacancia estuvo plenamente justificada por la ruptura del orden constitucional anunciada por el entonces jefe de Estado.