ONPE: personeros podrán grabar conteo de votos, pero no podrán hacer transmisiones en vivo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que los personeros de mesa de Fuerza Popular y Juntos por el Perú podrán tomar fotografías y grabar videos durante el proceso de escrutinio y conteo de votos en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. Sin embargo, quedó prohibida la realización de transmisiones en vivo mediante redes sociales o plataformas digitales.

La medida fue acordada durante una mesa técnica bilateral encabezada por el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, junto a representantes legales e informáticos de ambas agrupaciones políticas. Según explicó la vocera del organismo electoral, Katiuska Valencia, la restricción busca evitar interrupciones durante el trabajo de los miembros de mesa y preservar el orden en los locales de votación.

Asimismo, la ONPE informó que las credenciales de los personeros podrán presentarse impresas en hoja bond, incluyendo formatos manuales o firmas digitales escaneadas, siempre que se identifique claramente a la organización política y al fiscalizador acreditado. La entidad señaló que esta disposición busca agilizar el ingreso a colegios y centros de votación.

MÓDULOS ESPECIALES

Como parte de las nuevas garantías electorales, la ONPE habilitó módulos especiales dentro de su sede central para el uso exclusivo de los delegados de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Además, se acordó reforzar la entrega inmediata de copias físicas de las actas de escrutinio a los personeros acreditados al cierre de cada mesa electoral.