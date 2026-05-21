Candidatos a vicepresidencia podrían participar en debate técnico del JNE

El Jurado Nacional de Elecciones informó que las organizaciones políticas podrán decidir si incluyen a sus candidatos a la vicepresidencia en el debate técnico programado para este domingo.

La participación de los vicepresidentes quedará a criterio de cada partido político, según los acuerdos alcanzados durante las reuniones de coordinación realizadas por el JNE.

El debate técnico contará con seis ejes temáticos y cada equipo tendrá tres minutos para presentar sus propuestas, además de un espacio para mensajes de cierre.

Asimismo, el debate presidencial del próximo 31 de mayo iniciará con la pregunta “¿Por qué debería ser elegido presidente del Perú?”, la cual deberán responder Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.