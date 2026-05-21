Podemos Perú anuncia "reestructuración total" del partido y disuelve su bancada parlamentaria

En un comunicado, el partido político Podemos Perú anunció que ingresa a una etapa de "reestructuración total", la que tiene como primera medida la disolución inmediata de su bancada en el Congreso de la República.

Señala también que esta decisión responde a un "pedido de las bases a nivel nacional" y a un acuerdo unánime de la dirigencia, con el objetivo de iniciar un proceso de purga y renovación dentro de la organización.

SECRETARIO GENERAL

Como parte de este proceso de reestructuración, anunció el inicio de procesos disciplinarios contra militantes que tienen denuncias de presunta corrupción, lo cual "determinará su expulsión" de la agrupación.

Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) elegirá a un nuevo secretario general que desarrollará acciones para la renovación del partido con la mirada puesta en lograr su reinscripción ante los organismos electorales.