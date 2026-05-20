¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Maite Vizcarra opina sobre la segunda vuelta electoral

Tras el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre el pase a segunda vuelta electoral de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la analista política Maite Vizcarra opinó sobre la candidata de Fuerza Popular y el aspirante de Juntos por el Perú.

En entrevista con 24 Horas Mediodía, la especialista destacó que las plataformas digitales serán claves para que Fujimori Higuchi y Sánchez Palomino puedan captar el voto de los electores indecisos, quienes, en muchos casos, definen su decisión pocos días antes de acudir a las urnas.

“Están haciendo campaña en redes sociales. He revisado el caso de ambos y quien ha tomado mayor ventaja es Keiko Fujimori. La veo muy activa en Facebook, TikTok e Instagram; hay mucha interacción. Los jóvenes no son fáciles de convencer ni manipular. En los últimos tres días, la población recién se informa”, manifestó.

Debate será clave para los jóvenes electores

Maite Vizcarra también se pronunció sobre el debate presidencial que protagonizarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 31 de mayo. Según explicó, este encuentro podría ser determinante para ciertos sectores de la población, especialmente para los jóvenes y estudiantes universitarios. “Es importante para algunas poblaciones. Creo que, sobre todo, para la gente joven y los estudiantes universitarios”, señaló la analista política.