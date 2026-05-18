Segunda vuelta presidencial: Keiko busca 100 mil personeros y Roberto Sánchez suma nuevos aliados

La campaña electoral rumbo a la segunda vuelta presidencial comienza a entrar en una etapa decisiva. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, confirmó la realización de dos debates oficiales entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú, mientras las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez intensifican sus estrategias de cara al balotaje programado para el próximo 7 de junio.

El titular del organismo electoral informó que el primer debate se desarrollará el domingo 24 de mayo y estará enfocado en los equipos técnicos de ambas agrupaciones políticas, mientras que el segundo encuentro, el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, se realizará el domingo 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima. Estos espacios buscan exponer propuestas y posiciones sobre temas clave para el país antes de la jornada electoral definitiva.

En paralelo, Fuerza Popular anunció una convocatoria masiva para conseguir 100 mil personeros a nivel nacional, una estrategia que busca reforzar la vigilancia y supervisión en las mesas de sufragio. La propia Keiko Fujimori pidió a sus simpatizantes participar en este proceso y señaló que buscan garantizar la defensa de los votos durante la segunda vuelta electoral. Especialistas recordaron que los personeros cumplen un papel clave en la supervisión y posibles observaciones durante el conteo.

Por otro lado, Roberto Sánchez continúa su campaña y dio algunos detalles de quienes integrarán su equipo técnico. El candidato de Juntos por el Perú anunció la incorporación de Manuel Rodríguez Cuadros, exrepresentante del Perú ante Naciones Unidas y exfuncionario vinculado al gobierno de Pedro Castillo. Además, mencionó otros nombres que formarían parte de un eventual equipo de gobierno mientras continúa realizando actividades proselitistas en distintos puntos del país.

PROPUESTAS Y CRUCES POLÍTICOS MARCAN EL INICIO DE LA CAMPAÑA

La discusión política también comenzó a trasladarse al terreno económico. Roberto Sánchez planteó aumentar la remuneración mínima vital de S/1130 a S/1500, propuesta que fue cuestionada por Keiko Fujimori, quien señaló que cualquier incremento debe estar relacionado con el crecimiento económico y la productividad. En paralelo, la candidata de Fuerza Popular también se refirió a la postura de Rafael López Aliaga y aseguró mantener abiertas las puertas al diálogo político durante esta nueva etapa electoral.