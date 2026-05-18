Fuerza Popular busca reunir 100 mil personeros para la segunda vuelta electoral

En plena campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial, Fuerza Popular informó que busca reunir cerca de 100 mil personeros para supervisar las mesas de votación durante las elecciones del próximo 7 de junio.

Mickey Torres, candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, explicó que el objetivo es contar con representantes en cada mesa electoral y en todos los locales de votación del país, especialmente en las denominadas series 9000 ubicadas en zonas alejadas.

Desde el partido señalaron que cualquier ciudadano mayor de edad puede participar como personero, sin necesidad de ser militante, siempre que forme parte del padrón electoral y cuente con la credencial otorgada por la organización política.

La agrupación también reconoció el riesgo de infiltraciones y resaltó la importancia de vigilar el conteo voto por voto para evitar irregularidades durante la jornada electoral de segunda vuelta.